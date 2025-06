Al Castello di Ariberto a Capiago | Vignaioli e Vini

Preparati a scoprire un mondo di sapori autentici e sostenibili al Castello di Ariberto a Capiago! La seconda edizione di Vignaioli e Vini, organizzata dal Comune di Capiago Intimiano, è un’occasione imperdibile per assaporare vini biologici, biodinamici e prodotti con metodi rispettosi dell’ambiente. Un percorso tra eccellenze enologiche che celebra la passione dei vignaioli e il rispetto della natura. Non perdere questa straordinaria esperienza di gusto e cultura...

Il Comune di Capiago Intimiano organizza la seconda edizione di Vignaioli e Vini al Castello di Ariberto presso l’omonimo compendio. Si tratta di una mostra mercato che ospiterà principalmente Aziende vinicole biologiche, biodinamiche eo con coltivazioni e processi produttivi il più possibile. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Al Castello di Ariberto a Capiago: Vignaioli e Vini

In questa notizia si parla di: Castello Capiago Vini Ariberto

Capiago, domani l’inaugurazione del Castello di Ariberto e l’intitolazione della nuova biblioteca - Inaugurazione del Castello di Ariberto e suoi giardini e intitolazione della nuova Biblioteca. Un’unica data che unisce due importanti appuntamenti, attesi da tempo dall’intera comunità di Capiago ... Da espansionetv.it

CiaoComo in provincia: a Capiago Intimiano per scoprire il bellissimo Castello di Ariberto - CiaoComo in provincia alla scoperta di luoghi tradizioni e personaggi: siamo a Capiago Intimiano per scoprire il bellissimo Castello di Ariberto con il Sindaco Emanuele Cappelletti, l’Assessore ... Si legge su ciaocomo.it

Etg - Capiago, il sindaco autista guida la squadra dei vaccini a domicilio