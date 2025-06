Al Castello dell’Acciaiolo torna il festival di danza contemporanea

Al Castello dell’Acciaiolo risorge il festival di danza contemporanea “Nutida Nuove danzatrici/ori”, un appuntamento imperdibile per gli amanti del movimento e della creatività emergente. Giunto alla sua sesta edizione, sotto la direzione artistica di Cristina Bozzolini e Saverio Cona, il festival si svolge dal 13 giugno al 4 luglio nel suggestivo Pomario, offrendo uno spazio privilegiato ai giovani talenti e alle sperimentazioni più innovative. Un’occasione unica per immergersi nel cuore della danza contemporanea, dove l’innovazione incontra la tradizione.

Attenzione ai giovani e vocazione al contemporaneo. Sono due degli elementi fondamentali di “Nutida Nuove danzatriciori“, il festival di danza contemporanea nato a Scandicci, che giunge alla VI edizione. La direzione artistica è di Cristina Bozzolini e Saverio Cona e il programma si svolge dal 13 giugno al 4 luglio, alle 19 nel Pomario del Castello dell’Acciaiolo. La rassegna esplora i territori della creazione coreografica e affianca a autori di fama come Diego Tortelli, Jill Crovisier, Francesca Foscarini, Claudia Catarzi, Simona Bertozzi, Lali Ayguadé, talenti in ascesa tra cui Roberto Tedesco, Pablo Girolami, Daniel Cantero, Emma Zani e Roberto Doveri, Adriano Bolognino, Davide Tagliavini, Gianni Notarnicola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Castello dell’Acciaiolo torna il festival di danza contemporanea

In questa notizia si parla di: Castello Acciaiolo Festival Danza

Talk "Un’idea di futuro" al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci - COSPE, in vista della sua assemblea annuale, invita a una giornata di riflessione al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci.

Al Castello dell’Acciaiolo torna il festival di danza contemporanea - Attenzione ai giovani e vocazione al contemporaneo. Sono due degli elementi fondamentali di “Nutida Nuove danzatrici/ori“, il festival di ... Secondo lanazione.it

Padova, “Castello Festival”: 22 eventi in programma per un’estate tra musica, teatro e danza - PADOVA - L’undicesima edizione del prestigioso Castello Festival si terrà dal 1° luglio al 14 settembre 2025. La manifestazione, promossa dal Comune di Padova con il sostegno della Fondazione Cassa di ... Lo riporta nordest24.it

Emozioni in movimento, cala il sipario sul Festival di danza contemporanea Nutida - Chiude in bellezza la V edizione del festival Nutida, diretto Cristina Bozzolini e Saverio Cona, e proponendo all’ora del tramonto al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci ... dal ritmo continuo della ... Come scrive pickline.it

Danza, a Scandicci la quarta edizione del Festival Nutida