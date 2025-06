al campo sportivo di grottaminarda generazioni a confronto partita tra studenti ed insegnanti

una partita emozionante gli insegnanti, in un confronto che promette entusiasmo e fair play. Domenica 8 giugno alle ore 10:30, il campo “Massimo Romano” di Grottaminarda diventerà il palcoscenico di un evento speciale dedicato a rafforzare il legame tra generazioni e promuovere lo sport come strumento di aggregazione. Preparatevi a tifare e vivere una giornata all'insegna della passione e del sorriso!

Domenica 8 giugno, alle ore 10:30, al campo sportivo “Massimo Romano” di Grottaminarda, la I Edizione di "Generazioni a Confronto", in campo: Students VS Teachers. Gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado dell'Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d'Aquino", sfideranno in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it