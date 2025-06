Ail salpa da Venezia la vela terapia riabilitativa ‘Sognando Itaca’

Da Venezia prende il largo ‘Sognando Itaca’, un innovativo progetto di vela terapia riabilitativa dedicato a migliorare la vita dei pazienti affetti da tumore del sangue. Promossa dall’Ail in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, questa iniziativa unisce speranza, natura e solidarietà. Un modo per riscoprire la forza interiore e guardare avanti con fiducia, dimostrando che anche in mare aperto c’è spazio per il coraggio e la rinascita.

(Adnkronos) – Prende il largo da Venezia 'Sognando Itaca', progetto di vela terapia riabilitativa per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue. L'iniziativa, promossa da Ail in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, che si celebra il 21 giugno, ha il patrocinio dalla Marina.

