Aiello del Sabato | al via i laboratori di Teatro e Street Art con il progetto Te-Art

Se sei un giovane amante dell’arte e della creatività, non perdere l’opportunità di esprimerti e scoprire nuovi talenti con i laboratori di teatro e street art di "Te-Art". Dal 9 giugno al Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta, un viaggio emozionante tra palco e muretti urbani ti aspetta per trasformare idee in arte vivente. Unisciti a noi e lascia che la tua passione prenda vita!

Lunedì 9 giugno prende il via una nuova esperienza creativa per giovani e appassionati d’arte: al Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta, in Viale Unità d’Italia 17, partono i laboratori artistici del progetto "Te-Art", dedicati al Teatro e alla Street Art. L’iniziativa, promossa da La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Aiello del Sabato: al via i laboratori di Teatro e Street Art con il progetto “Te-Art”

