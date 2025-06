Ai ragazzi si chiede tanto ma le opportunità per esprimersi sono poche

In un mondo in cui i giovani spesso faticano a trovare spazi di espressione autentici, il sostegno al Campionato di Giornalismo rappresenta un messaggio forte e concreto. Stefano Tenti, direttore generale del Centro Chirurgico Toscano, sottolinea come credere nei giovani significhi investire nel futuro dell’informazione vera e responsabile. Questa collaborazione, radicata in valori di responsabilità sociale, dimostra come insieme si possa costruire una società più consapevole e aperta alle nuove voci.

"Sostenere il Campionato di Giornalismo significa credere nei giovani e nell'informazione vera". Con queste parole, il direttore generale del Centro Chirurgico Toscano, Stefano Tenti, sintetizza lo spirito che ha spinto anche quest'anno la struttura sanitaria aretina a sposare l'iniziativa de La Nazione. Un sostegno che non è soltanto simbolico, ma che affonda le radici in una visione più ampia di responsabilità sociale e crescita condivisa. "Viviamo in una società dove ai ragazzi è chiesto tanto, ma sono offerte poche vere opportunità per esprimersi. Il Campionato di Giornalismo, invece, dà loro voce.

