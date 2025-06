Ai domiciliari per rapina ma spaccia hashish e cocaina dalla sua abitazione | arrestato

Due giovani, già coinvolti in una rapina nel 2022 a Termini Imerese, sono finiti nuovamente nei guai: arrestati dai carabinieri per spaccio di hashish e cocaina dalla loro abitazione. Nonostante fossero ai domiciliari, hanno continuato a gestire un traffico illecito, dimostrando come il crimine possa nascere anche nelle situazioni apparentemente più controllate. La loro vicenda sottolinea l'importanza delle misure di sorveglianza e della perseveranza delle forze dell’ordine nel tutelare la legalità.

Già arrestati per una rapina in un pub di Termini Imerese, avvenuta a luglio del 2022, finiscono di nuovo nei guai per spaccio. Bloccati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Termini un ragazzo di 23 anni, già ai domiciliari nella sua abitazione di Trabia, e un altro di 19. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ai domiciliari per rapina, ma spaccia hashish e cocaina dalla sua abitazione: arrestato

