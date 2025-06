Agrofutura spazio alla bellezza | visite a Palazzo Strozzi Sacrati E il festival diventa anche Storia

Agrofutura si arricchisce di un nuovo volto: quello della bellezza e dell'arte, con visite speciali a Palazzo Strozzi Sacrati e al suo patrimonio storico. Un connubio tra innovazione agricola e cultura che rende questa due giorni imperdibile non solo per il futuro dell’agricoltura, ma anche per scoprire la storia e l’eleganza di Firenze. Un Festival che diventa anche storia, pronti a immergersi in un’esperienza unica?

Firenze, 6 giugno 2025 – Ci sarĂ spazio anche per la bellezza e l’ arte all’interno della due giorni di Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del futuro, che si terrĂ il 10 e l’11 giugno a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrat i, sede della Regione Toscana, in Sala Pegaso, piazza Duomo, 10. Il protagonista di un’intera mattinata diventerĂ proprio la sede del festival, grazie alle visite a cura della Delegazione del Fai, Fondo Ambiente Italiano, di Firenze. La disponibilitĂ e la competenza dei volontari del Fai, consentirĂ di scoprire un gioiello architettonico nel cuore di Firenze del periodo barocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agrofutura, spazio alla bellezza: visite a Palazzo Strozzi Sacrati. E il festival diventa anche Storia

