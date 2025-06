Aggressioni negli ospedali | Combattiamo con l’accoglienza

Le aggressioni negli ospedali sono un fenomeno allarmante che minaccia la sicurezza di medici e infermieri. A Seriate, le sale d'emergenza si trasformano in veri e propri ring, dove il rispetto viene spesso sostituito da insulti e violenza, alimentati dai lunghi tempi di attesa. Per contrastare questa spirale di aggressioni, è fondamentale investire in un’accoglienza umana e efficace, perché solo così possiamo proteggere chi si dedica al nostro benessere.

SERIATE (Bergamo) Sale del pronto soccorso trasformate in ring, con medici e infermieri troppo spesso insultati e picchiati dai parenti dei pazienti, soprattutto a causa dei tempi di attesa. Sono sempre di più le notizie di questo genere che si prendono la ribalta delle cronache giornalistiche. Un problema che è presente anche negli ospedali della Bergamasca, dove l’affollamento dei pronto soccorso rischia di acuire le tensioni, specie nelle situazioni di fragilità. Per questo l’ Asst Bergamo Est ha deciso, per cercare di contrastare questo fenomeno, di mettere in campo una risposta che parte dall’ospedale Bolognini di Seriate, il principale presidio ospedaliero dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggressioni negli ospedali: "Combattiamo con l’accoglienza"

