Aggressioni e minacce all’ex fidanzata minorenne | 19enne sottoposto al divieto di avvicinamento

Una vicenda che scuote la comunità di Cervinara: un ragazzo di 19 anni, coinvolto in gravi accuse di aggressioni e minacce nei confronti di una minorenne, è stato posto sotto il divieto di avvicinamento. I poliziotti del Commissariato hanno eseguito l’ordinanza, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime e nella lotta contro ogni forma di violenza. La giustizia prosegue nella sua strada per garantire sicurezza e rispetto.

Poliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Cervinara (AV) hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare di divieto di avvicinamento, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della Procura della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Aggressioni e minacce all’ex fidanzata minorenne: 19enne sottoposto al divieto di avvicinamento

In questa notizia si parla di: Divieto Avvicinamento Aggressioni Minacce

Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa del padre: arrestato dai Carabinieri - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Carpi per aver violato un divieto di avvicinamento.

Minaccia e aggredisce un’anziana parente: scatta il divieto di avvicinamento - Casi come questo confermano l’efficacia del Codice Rosso nel garantire tutela immediata alle vittime di violenza domestica ... Scrive quicosenza.it

Calabria, minacce di morte e aggressioni alla vicina per 10 anni: 53enne sotto controllo con braccialetto elettronico - Minacce, pedinamenti e aggressioni: il gip di Crotone dispone il divieto di avvicinamento per un uomo indagato per stalking ... Riporta strettoweb.com

Cirò marina, minaccia di morte la vicina: divieto di avvicinamento per un 53enne - L'incubo sarebbe durato dieci anni. Le minacce nei confronti della donna e dei suoi familiari, anche con l’utilizzo di armi ... Riporta corrieredellacalabria.it

12 anni di botte e minacce alla moglie: “ti butto l'acido addosso”. Divieto di avvicinamento