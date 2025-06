Aggressione nel parcheggio di un supermercato a Giussano Said Cherrah troppo violento | non potrà incontrare la ex al processo

In un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica, Said Cherrah, 26enne di origini marocchine, sarà impedito di incontrare la ex durante il processo per aggressione nel parcheggio di un supermercato a Giussano. La vicenda, già gravemente compromessa da un precedente condanna, rivela una spirale di violenza e minacce che dimostrano quanto sia urgente intervenire. Questo episodio evidenzia la difficile realtà della lotta contro la violenza domestica e la necessità di misure più efficaci.

Giussano (Monza Brianza), 6 Giugno 2025 - Questa volta se guirà dallo schermo di un computer l'udienza per avere cercato di uccidere la ex. Said Cherra h, 26enne di origini marocchine residente a Broni nel Pavese, al processo al Tribunale di Como, dove a gennaio è stato condannato a 11 anni per avere perseguitato e lanciato acido sul volto della sua ex, ha insultato e minacciato la giovane e anche la sua avvocata. " Se ti prendo ti ammazzo appena ti becco, tanto prima o poi esco ", le sue parole. Una furia che la legale, Daniela Danieli, ha voluto evitare che si ripeta mercoledì, quando il 26enne sarà chiamato al Tribunale di Monza per il processo con il rito abbreviato davanti alla gup Angela Colella per tentato omicidio nei confronti della stessa ragazza, una 24enne marocchina che abita a Erba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggressione nel parcheggio di un supermercato a Giussano, Said Cherrah troppo violento: non potrà incontrare la ex al processo

