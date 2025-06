Aggressione in strada poliziotto fuori servizio rimane ferito

Un episodio di violenza scuote Imola: nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, un agente di polizia fuori servizio è rimasto ferito durante una lite in un bar di via Orsini. Nonostante non fosse in servizio, il suo coraggio e dedizione sono evidenti, ma questo incidente solleva ancora una volta il tema della sicurezza delle forze dell'ordine. Il sindacato autonomo di polizia (Sap) sottolinea come...

Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, in via Orsini a Imola, un agente di polizia è rimasto ferito durante una lite che stava avvenendo in un bar. L’agente, fuori servizio, ha ricevuto una prognosi di 25 giorni. Come riferisce il Sindacato autonomo di polizia (Sap), il poliziotto - e “storico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Aggressione in strada, poliziotto fuori servizio rimane ferito

In questa notizia si parla di: Poliziotto Fuori Servizio Ferito

