Aggredito in cella il killer delle escort di Prato e Montecatini il parente di una vittima gli ha tirato olio bollente sul volto

In un inquietante episodio di vendetta e tensione, Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due prostitute a Prato e Montecatini, è stato brutalmente aggredito in carcere con olio bollente da un parente di una vittima. La vicenda si intreccia con il dramma delle famiglie e la lotta per giustizia, mentre la procura di Prato ha aperto un'indagine ufficiale per fare luce su quanto accaduto.

Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due prostitute a Prato e Montecatini, è stato aggredito in carcere da un parente della donna scomparsa e uccisa nel 2024, Ana Maria Andrei, delitto confessato ieri sotto interrogatorio degli inquirenti. Lo si apprende dalla procura di Prato. L’aggressione è stata fatta con olio bollente tirato sul volto. Sull'episodio la procura di Prato ha aperto un. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aggredito in cella il killer delle escort di Prato e Montecatini, il parente di una vittima gli ha tirato olio bollente sul volto

