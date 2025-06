Aggredito in carcere Vasile Frumuzache | l’uomo che ha confessato l’omicidio di due escort

In un triste capitolo di cronaca nera, Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che ha confessato di aver ucciso due escort, è stato recentemente aggredito in carcere da un parente delle vittime. L'attacco con olio bollente ha provocato ustioni di primo e secondo grado, accendendo ulteriori tensioni in un caso già segnato da violenza e drammi. Dopo l'aggressione, Frumuzache...

Colpito con olio bollente da un parente della vittima. Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che ha ammesso di aver ucciso due escort, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, è stato aggredito in carcere da un parente di una delle vittime. Secondo quanto riportato dalla procura di Prato, l'uomo è stato colpito al volto con olio bollente, riportando ustioni di primo e secondo grado. Dopo l'aggressione, Frumuzache è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Prato, dove è stato ricoverato. Il procuratore: "Gravissimo episodio, nessuno lo ha fermato".

In questa notizia si parla di: Vasile Frumuzache Escort Aggredito

