Aggredito in carcere il killer delle escort | olio bollente sul viso gettato da un detenuto

Un’ombra di violenza si abbatte sul carcere, dove ieri un detenuto ha aggredito brutalmente Vasile Frumuzache, il killer delle escort romena. Con olio bollente gettato sul volto, l’uomo ora lotta tra vita e morte sotto stretta sorveglianza medica e dei carabinieri. La vicenda scuote l’intera comunità penitenziaria, sollevando domande sulla sicurezza e sulle tensioni interne. La guardia giurata è al centro delle...

Vasile Frumuzache, il 32enne romeno che ha confessato l’omicidio di Denisa Paun e di un’altra escort, Ana Maria Andrei, è stato aggredito in carcere. Un detenuto, parente di quest’ultimo, gli ha gettato dell’olio bollente sul viso nella mattina del 6 giugno. Frumuzache è stato trasportato in ospedale dov’è stato recuperato, piantonato dai carabinieri. Secondo le prime informazioni ha riportato ferite gravi. La guardia giurata è al centro delle indagini dopo i due delitti, il secondo confessato a quasi un anno dalla scomparsa della donna. La procura diretta da Luca Tescaroli ha ipotizzato l’azione di un killer seriale e per questo indaga sugli elenchi delle donne scomparse in tutta la Toscana e in Sicilia, dove Frumuzache ha vissuto fino al 2022. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Aggredito in carcere il killer delle escort: olio bollente sul viso gettato da un detenuto

