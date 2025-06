Aggredito e accoltellato per strada a Milano | ragazzo finisce in ospedale

Una notte drammatica a Milano: un giovane di 26 anni è stato aggredito e accoltellato in piazzale Loreto, lasciandolo ferito ma fortunatamente non in pericolo di vita. La polizia, intervenuta immediatamente, sta indagando sull’accaduto per fare luce su questo inquietante episodio di violenza urbana. La città si interroga su come tutelare sempre di più i propri cittadini e prevenire simili incidenti.

Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato in piazzale Loreto a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 6 giugno. Il 26enne, ferito, è stato accompagnato al Fatebenefratelli, ma non è in pericolo di vita. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia, sul posto con una volante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Aggredito e accoltellato per strada a Milano: ragazzo finisce in ospedale

Accoltellato Milano Ragazzo Aggredito

