Aggredisce guardia giurata e prende a calci una bimba di 10 ani | arrestato 35enne a Bologna

Un grave episodio scuote Bologna: un uomo di 35 anni ha aggredito una guardia giurata e successivamente ha preso a calci una bambina di 10 anni alla Stazione Centrale. Identificato grazie alle immagini delle telecamere, è stato subito arrestato e trasferito nel carcere della Dozza. La sicurezza dei cittadini deve restare la priorità , e questa vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di vigilanza e prevenzione. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi.

Un 35enne ha aggredito una guardia giurata e pochi giorni dopo una bambina di 10 anni alla Stazione Centrale di Bologna. Identificato dalla Polfer grazie alle telecamere, è stato arrestato e portato nel carcere della Dozza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Guardia Giurata Arrestato 35enne

Bologna, prima aggredisce una bimba di 10 anni che si trovava nel sottopassaggio della stazione insieme ai compagni di classe e ai loro docenti, causandole un trauma cranico, poi una guardia giurata arrestato un 35enne bengalese

