Agente immobiliare si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco | carabiniere ferito

Una scena drammatica si è consumata a Jesi, dove un agente immobiliare si è barricato nel suo ufficio minacciando di darsi fuoco, causando l'intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco. La tensione è salita alle stelle, culminando in una colluttazione che ha ferito un carabiniere. La vicenda si sviluppa tra momenti di forte apprensione e tentativi di negoziazione, lasciando tutti con il fiato sospeso. La questione rimane ancora aperta, e le autorità stanno lavorando per una risoluzione pacifica.

Ancona, 6 giugno 2025 - Un agente immobiliare si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco a Jesi (Ancona). Momenti di apprensione in via Gramsci dove sono accorsi polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco nel tentativo di convincere l'uomo a recedere dai propri propositi. In un primo tentativo di irruzione nella palazzina, concluso con una colluttazione, l'uomo, jesino classe '46, sarebbe rimasto ferito al volto e un carabiniere colpito al braccio. Al centro della vicenda forse uno sfratto esecutivo. Il 79enne barricato nella palazzina urla frasi sconnesse e minacce, alternativamente dalla finestra del primo piano o affacciandosi alla porta d'ingresso al piano terra, a torso nudo, con un coltello in mano e visibilmente ferito al volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agente immobiliare si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco: carabiniere ferito

In questa notizia si parla di: Fuoco Agente Immobiliare Barrica

Arizona, auto va a fuoco dopo incidente: agente eroe salva una donna - Un gesto eroico che ricorda l'importanza del coraggio nelle situazioni critiche: a Goodyear, Arizona, un agente di polizia ha rischiato la vita per salvare una donna intrappolata in un’auto in fiamme.

Agente immobiliare si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco: carabiniere ferito - Il caso a Jesi: il tentativo d’irruzione finisce con una colluttazione. Protagonista della vicenda un professionista di 79 anni. Al centro forse uno sfratto esecutivo. A torso nudo e col coltello urla ... Si legge su msn.com

Jesi, 79enne si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco dopo aver ricevuto uno sfratto esecutivo - A Jesi un 79enne, destinatario di uno sfratto esecutivo, si è barricato nella sua agenzia immobiliare minacciando di darsi fuoco ... Secondo fanpage.it

Jesi, 79enne barricato in ufficio minaccia di darsi fuoco: feriti un carabiniere e l’uomo - Un uomo di 79 anni si è barricato nei locali della sua agenzia immobiliare in via Gramsci a Jesi, in provincia di Ancona, minacciando di darsi fuoco. L’episodio ha provocato momenti di forte apprensio ... Lo riporta msn.com