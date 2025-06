Agente immobiliare si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco | carabiniere ferito

Una scena di tensione e dramma si è svolta oggi a Jesi, dove un agente immobiliare si è barricato nel suo ufficio minacciando di darsi fuoco. Le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente, tentando di negoziare con l’uomo e prevenire una tragedia. La situazione, ancora in evoluzione, ha coinvolto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e polizia locale, che si sono trovati di fronte a un momento di grande emergenza.

Ancona, 6 giugno 2025 - Un agente immobiliare si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco a Jesi (Ancona). Momenti di apprensione in via Gramsci dove sono accorsi polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco nel tentativo di convincere l'uomo a recedere dai propri propositi. In un primo tentativo di irruzione nella palazzina, concluso con una colluttazione, l'uomo, jesino classe '46, sarebbe rimasto ferito al volto e un carabiniere colpito al braccio. Al centro della vicenda forse uno sfratto esecutivo. Il 79enne barricato nella palazzina urla frasi sconnesse e minacce, alternativamente dalla finestra del primo piano o affacciandosi alla porta d'ingresso al piano terra, a torso nudo, con un coltello in mano e visibilmente ferito al volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agente immobiliare si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco: carabiniere ferito

In questa notizia si parla di: Fuoco Agente Immobiliare Barrica

