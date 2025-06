Afragola terapie a base di sesso | così lo psicologo manipolava le pazienti

Un caso inquietante scuote Afragola: un noto psicologo, Domenico Maiello, è stato arrestato con l’accusa di aver manipolato le sue pazienti attraverso sedute di “terapia sessuale”, mascherate come soluzione ai loro disagi. Un abuso di fiducia e potere che ha sconvolto la comunità e sollevato importanti questioni sulla tutela delle vittime. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale vigilare e proteggere chi si affida a professionisti della salute mentale.

Prometteva alle sue pazienti sedute di “terapia sessuale” come soluzione ai loro disagi psicologici, ma si trattava di un pretesto per compiere abusi. È stato arrestato per questo motivo Domenico Maiello, noto psicologo di Afragola. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, terapie a “base di sesso”: così lo psicologo manipolava le pazienti

In questa notizia si parla di: Afragola Psicologo Pazienti Terapie

Afragola, arrestato noto psicologo per abusi sessuali durante le sedute - Afragola sconvolta ancora nel dolore per l’ultimo addio a Martina Carbonaro. Ora, un nuovo tremendo colpo scuote la comunità: un noto psicologo locale è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali durante le sedute.

Psicoterapeuta arrestato a Casoria: abusi sessuali sulle pazienti durante le terapie, una era minorenne - Psicologo arrestato ad Afragola per presunti abusi sessuali sulle pazienti. Inchiesta della Procura di Napoli Nord: acquisiti audio e video. Riporta fanpage.it

Psicologo arrestato per violenza sessuale sulle pazienti: «Stupri mascherati da cure, così la terapia durava anni» - Sono almeno cinque le donne che si dicono pronte a fornire la propria testimonianza nel corso del probabile processo a carico dello psicologo finito due giorni fa in cella. C'è ... Come scrive ilmattino.it

Arrestato a Afragola uno psicologo con l’accusa di abusi sessuali su pazienti nel suo studio - Afragola, arrestato lo psicologo D.M. per abusi sessuali su pazienti; indagine della Procura di Napoli Nord con intercettazioni e videoriprese conferma le accuse, comunità locale profondamente scossa. Secondo gaeta.it

Napoli in Treatment 1 di 20 - Una paziente speciale