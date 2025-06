Affitti il canone medio di locazione lievita in cinque anni anche del 34% | Non è più un disagio è emergenza sociale

Il mercato immobiliare della Romagna, con affitti in aumento fino al 34% in cinque anni, denuncia una realtà che non può essere ignorata: non è più solo un disagio, ma un'emergenza sociale. La crescita dei prezzi rende sempre più difficile trovare una casa accessibile per molte famiglie e giovani. È ora di intervenire per affrontare questa crisi emergente e garantire un futuro abitativo sostenibile per tutti.

"Il mercato immobiliare della Romagna continua a crescere, ma non è una buona notizia per chi cerca casa. Secondo i dati elaborati dal Sicet Cisl Romagna su base Immobiliare.it, i prezzi degli affitti al metro quadro nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena sono ai massimi storici. Una.

Affitti in rialzo, +1,1% a maggio e +5,9% su base annua - MILANO (ITALPRESS) – A maggio, i canoni di locazione in Italia hanno registrato un aumento dell’1,1%, portando il prezzo medio a 14,7 euro al metro ... sicilianews24.it scrive

Affitti in rialzo: 1,1% a maggio, 5,9% su base annua - Nel mese di maggio si è registrata una crescita dei canoni di locazione nel 51% dei capoluoghi italiani monitorati. Ravenna (5,3%), Pesaro (5%) e Imperia (4,6%) guidano la classifica degli aumenti p, ... Lo riporta askanews.it

A maggio i prezzi degli affitti aumentano del +1,1% (+5,9% annuale) - Nuovo primato per i prezzi degli affitti in Italia che salgono a quota 14,7 euro/m². A maggio, i canoni di locazione in Italia hanno infatti registrato un aumento dell’1,1%, portando il prezzo medio a ... Come scrive msn.com

