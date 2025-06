Affari Tuoi scandalo su Giuseppe | Una figlia neonata

Nella scintillante cornice di Affari Tuoi, il 5 giugno 2025, Giuseppe, un uomo di cuore dalla Campania, si mette alla prova con il pacco numero 18. Con il supporto del fratello Mario, un carabiniere, e il sogno di una nuova casa per la sua piccola neonata, Giuseppe affronta questa sfida con speranza e determinazione. Ma cosa succederà quando il gioco si fa serio? Scopriamo insieme gli incredibili sviluppi di questa coinvolgente puntata.

Nella puntata di Affari Tuoi del 5 giugno 2025, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno, il concorrente Giuseppe, dalla Campania, gioca con il pacco numero 18, affiancato dal fratello Mario, carabiniere. Giuseppe, sposato e con una figlia neonata, partecipa per ripagare un prestito chiesto a Mario per una nuova casa, con l'accordo di dividere eventuali vincite. La specialità del giorno è la Delizia al limone, e il conduttore scherza sul termine "fatica" in napoletano, ironizzando sul lavoro. La partita inizia male: Giuseppe elimina subito i 300mila euro e altri premi importanti (200mila, 75mila, 50mila euro).