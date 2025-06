Aeroitalia vertice tra l’azienda e le sigle rappresentative

Il settore aereo italiano si anima di fronte alle sfide e alle opportunità del mercato, con un incontro tra Aeroitalia e le sigle sindacali che si preannuncia come un momento decisivo. Roma, 6 giugno 2025 – Un confronto fondamentale per fare luce sul bilancio 2024 e delineare le prospettive future, garantendo stabilità e diritti ai lavoratori. L'azienda, guidata dall’amministratore delegato Gaetano Intrieri, ascolta e si confronta: la strada verso un futuro condiviso inizia ora.

Roma, 6 giugno 2025 – Un incontro tra la direzione di Aeroitalia e le Segreterie Nazionali e Presidenze di Filt Cgil, Uiltrasporti e Anpac, convocato su richiesta delle organizzazioni sindacali per avere c hiarimenti sul bilancio societario 2024 e discutere le prospettive a breve termine per i lavoratori, in vista della stagione estiva e del rinnovo del contratto collettivo. Per l’azienda erano presenti l’amministratore delegato Gaetano Intrieri e il direttore delle risorse umane Alfredo Sostero. L’amministratore delegato ha fornito una serie di precisazioni utili a comprendere meglio la struttura del bilancio depositato, spiegando i principali dati economici e i criteri gestionali adottati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it