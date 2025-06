Aerei voli cancellati e in ritardo | il nuovo regolamento dell’Ue sul risarcimento

L'Europa ha tracciato una rotta più sicura e protettiva per i passeggeri aerei, approvando un nuovo regolamento che introduce 30 tutele fondamentali. Dopo anni di negoziati, questa riforma storica mira a garantire risarcimenti più equi e trasparenti in caso di cancellazioni o ritardi, con limiti chiari ai rimborsi. Scopri come queste novità cambieranno il vostro modo di volare e proteggere i tuoi diritti in ogni viaggio.

L’Europa ha cambia rotta per le tutele dei passeggeri dei voli aerei. Dopo anni di trattative, il Consiglio Trasporti dell’Unione Europea ha approvato una riforma storica dove sono presenti 30 tutele per i passeggeri. Queste modifiche regolamenteranno i risarcimenti in caso di cancellazione o ritardi dei voli, applicando un tetto massimo dei rimborsi. I cambiamenti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

