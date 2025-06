Aerei Neos riapre il diretto Palermo-New York | due frequenze a settimana fino a ottobre oggi il primo volo

La stagione estiva 2025 si apre con un entusiasmante ritorno: aerei Neos riapre il volo diretto Palermo-New York, con due frequenze settimanali fino a ottobre. Questa iniziativa segna il secondo anno consecutivo di questa rotta, offrendo ai viaggiatori un collegamento comodo e veloce tra Sicilia e la grande Mela. Stamattina, il primo volo con il moderno B787-9 Dreamliner ha atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino, portando con sé 227 passeggeri pronti a vivere nuove avventure.

