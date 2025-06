Adzic Juventus 90? in panchina con il suo Montenegro | sconfitta contro la Repubblica Ceca per il gioiellino bianconero Come è andata

Adzic Juventus, protagonista in panchina con il suo Montenegro, affronta una difficile sconfitta contro la Repubblica Ceca nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un risultato che rafforza la posizione dei cechi, ora primi nel girone, lasciando i bianconeri in bilico. Ma come è andata nello specifico? Scopriamolo insieme nel dettaglio di questa sfida cruciale.

Adzic Juventus, solo panchina per con il suo Montenegro: KO contro la Repubblica Ceca per il talento bianconero. Come è andata. Sorride la Repubblica Ceca nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nello scontro diretto prima contro seconda con il Montenegro, sono stati i cechi ad imporsi per 2-0 nel segno di Hlozech e Schick, salendo a quota 9 punti e staccando di 3 gli avversari. Nel Montenegro non è stata una serata fortunata per Vasilije Adzic: il centrocampista classe 2006, protagonista quest’anno in prima squadra e nella Juventus Next Gen, ha osservato la partita per 90 minuti dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juventus, 90? in panchina con il suo Montenegro: sconfitta contro la Repubblica Ceca per il gioiellino bianconero. Come è andata

