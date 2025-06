Adzic già cuore bianconero | La Juventus è uno dei club più importanti sono felice e voglio dimostrare il mio valore Vi racconto questo su Vlahovic

Vasilije Adzic, giovane talento della Juventus Next Gen, si immerge con orgoglio nel mondo bianconero, riconoscendo l’importanza di un club tra i più prestigiosi d’Europa. Con passione e determinazione, il centrocampista classe 2006 vuole dimostrare il proprio valore e lasciare un’impronta indelebile nella storia juventina. La sua ambizione? Crescere, conquistare e rendere onore alla maglia che ama. La Juventus, infatti, rappresenta il suo sogno e la sua strada verso il successo.

Adzic, centrocampista della Juventus Next Gen, ha parlato così dell'impatto con il mondo bianconero. Le sue dichiarazioni. Intervistato dalla TV montenegrina E, Vasilije Adzic ha rilasciato queste dichiarazioni. Cosa ha detto il centrocampista classe 2006, protagonista quest'anno tra prima squadra e Juventus Next Gen. CLUB DEI SOGNI – «La Juventus non è il massimo? È uno dei club più importanti d'Europa e sono felice qui. Non dirò troppo, ma ho i miei obiettivi». VLAHOVIC – «È una stella, anche se ha solo 25 anni. È difficile dire quanti traguardi ha già raggiunto. Mi ha aiutato molto durante i miei infortuni, mi ha incoraggiato.