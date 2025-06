Addio Juventus | assegno da 30 milioni e futuro in Premier League | CM IT

In un turbinio di cambiamenti, l’addio alla Juventus si avvicina con un assegno da 30 milioni e un sogno di Premier League all’orizzonte. In Inghilterra, non fanno mistero: la corsa al talento è serrata e le offerte si fanno sempre più concrete, pronte a strapparlo dal cuore della Serie A. La domanda ora è: quale sarà il suo futuro? Restate sintonizzati per scoprire il prossimo capitolo di questa avventura calcistica.

In Inghilterra fanno sul serio: pronta l’offerta per strapparlo al club bianconero La Juventus riparte da Igor Tudor e da una nuova dirigenza nell’area tecnica dopo il restyling deciso dalla proprietà e da John Elkann. Via Giuntoli e dentro Comolli, che ha rassicurato il croato sul futuro in panchina. Il presidente della Juve Ferrero e Giorgio Chiellini (Ansa) – Calciomercato.it L’ex difensore sarà quindi alla guida della ‘Vecchia Signora’ e le sue quotazioni sono in ascesa anche per la permanenza sotto la Mole nella prossima stagione. Tudor ha chiesto garanzie e un rinnovo fino al 2027, con la Juve che valuta seriamente la sua conferma anche dopo il Mondiale negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio Juventus: assegno da 30 milioni e futuro in Premier League | CM.IT

