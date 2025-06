Addio Cristian leggenda della montagna cresciuto a Bollate; Saronno due tentate rapine in pochi giorni

In un susseguirsi di eventi che scuotono le nostre comunità, si apre questa edizione del Notiziario con il ricordo di Cristian, leggenda della montagna e figlio di Bollate, scomparso tragicamente. Mentre a Saronno si avvicina il ballottaggio per il nuovo sindaco e a Lazzate si piange un incidente mortale in autostrada, il nostro focus si concentra sulla forza, il coraggio e la memoria di chi lascia un vuoto incolmabile.

Apriamo la nuova edizione del Notiziario con la tragica morte di Cristian, vera e propria leggenda della montagna, originario di Bollate A Saronno due tentate rapine in pochi giorni: malviventi messi in fuga. Domenica e lunedì il ballottaggio: si sceglie il nuovo sindaco di Saronno. Lazzate, drammatico incidente in autostrada, muore a 46 anni A . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

