Addio alle case colorate di Notting Hill | i residenti le dipingono di nero per scoraggiare i turisti

Addio alle case colorate di Notting Hill: i residenti, stanchi dell’afflusso incessante di turisti che invadono le loro strade per immortalare le iconiche facciate, hanno deciso di dipingerle di nero, sperando di scoraggiare le visite e preservare il quartiere. Una scelta sorprendente che ha già suscitato molte reazioni: ma funzionerà davvero? Scopriamo insieme come questa protesta sta rivoluzionando il volto di Notting Hill.

Stanchi del continuo afflusso di turisti a caccia di foto attratti dalle iconiche case colorate di Notting Hill, i residenti hanno preso una drastica decisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Case Colorate Notting Hill

Addio alle case colorate di Notting Hill: i residenti le dipingono di nero per scoraggiare i turisti - Stanchi del continuo afflusso di turisti a caccia di foto attratti dalle iconiche case colorate di Notting Hill, i residenti hanno preso una drastica decisione ... Secondo fanpage.it

Notting Hill, case nere contro “l'overtourism” a Londra: la strategia dei residenti per fermare gli influencer - Una soluzione fai da te contro l'overtourism a Londra, dove i residenti di Notting Hill hanno iniziato a dipingere di nero le facciate delle loro case per tenere alla larga i tanti e ... Da msn.com

Notting Hill è arrivato a Roma: case vittoriane, cancelli colorati, silenzio assoluto | Solo un modo per raggiungere il quartiere da sogno - Chi non ha avuto modo di vedere Notting Hill, un posto vivace e trendy di Londra, dal vivo o in televisione? Probabilmente nessuno darà una risposta negativa. È famoso in tutto il mondo per le sue ... Da romait.it