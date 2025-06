Addio all’attore Gianfranco Butinar | quel video al Benevento per celebrare la promozione in Serie A

Il mondo dello spettacolo e i tifosi del Benevento sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Gianfranco Butinar, attore, comico e imitator romano, avvenuta a soli 51 anni. Ricordato per il suo talento autentico e la sua ironia pungente, Butinar ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti. La sua memoria resterà viva attraverso i ricordi delle sue interpretazioni e dei momenti di allegria che ci ha regalato.

Tempo di lettura: < 1 minuto È scomparso improvvisamente all’età di 51 anni Gianfranco Butinar, attore, comico e straordinario imitatore romano. Secondo quanto si apprende, Butinar è stato colpito da un infarto nella serata di ieri mentre si trovava sul divano di casa con la moglie. Il mondo dello spettacolo e tantissimi fan in tutta Italia, ma anche nel Sannio, piangono oggi un talento genuino della risata e della satira sportiva. Butinar era noto per le sue imitazioni impeccabili di personaggi del calcio e dello spettacolo, da Francesco Totti a Franco Califano, ma anche per il suo amore trasversale per il pallone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Addio all’attore Gianfranco Butinar: quel video al Benevento per celebrare la promozione in Serie A

In questa notizia si parla di: Butinar Attore Gianfranco Addio

