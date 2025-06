Addio a The Handmaid' s Tale la serie-capolavoro

Addio a "The Handmaid’s Tale", la serie capolavoro che ci ha incantato per sei stagioni, con una protagonista indimenticabile e un’immagine disturbante di un mondo distopico che ha rispecchiato le nostre paure più profonde. Ora che tutto è finito, ci resta il vuoto lasciato da un racconto potente e coinvolgente, capace di lasciare un’impronta indelebile nella nostra memoria.

