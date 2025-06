Addio a Gianfranco Butinar L' attore è morto a soli 51 anni

È un giorno triste per il mondo dello spettacolo e dello sport: ci ha lasciato improvvisamente a soli 51 anni Gianfranco Butinar, attore e voce iconica, famoso per aver dato vita con passione alle voci di tanti protagonisti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Domani i funerali saranno un momento di commozione e ricordo per onorare la sua straordinaria carriera e il suo spirito indomabile.

