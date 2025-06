Adamant Ferrara festeggia la promozione in B Nazionale davanti a 3mila tifosi

Una serata indimenticabile, un epilogo tra i più belli che il basket ferrarese ha vissuto nella sua storia ultraquarantennale. L’ Adamant festeggia la promozione in B Nazionale assieme alla sua gente, quasi 3mila persone che hanno stipato la Bondi Arena e che hanno spinto gli uomini di Benedetto al traguardo più ambito, quello auspicato da tutti ad inizio stagione. Lacrime di gioia e tanta emozione per i protagonisti biancazzurri, a cominciare dal massimo dirigente Riccardo Maiarelli: "Questo successo è merito di tutti, abbiamo potuto contare su un grande allenatore e su un grande gruppo di ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant Ferrara festeggia la promozione in B Nazionale davanti a 3mila tifosi

