Ad Arezzo la Giornata dell' Economia 2025

Arezzo si prepara ad ospitare un evento imperdibile: la Giornata dell’Economia 2025, un momento di riflessione e dialogo tra esperti, imprenditori e istituzioni. Lunedì 16 giugno, presso la Borsa Merci, si analizzeranno i principali indicatori economici del territorio, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfide e opportunità future. Un appuntamento da non perdere per chi vuole capire il cuore pulsante dell’economia locale e contribuire al suo sviluppo.

Arezzo, 6 giugno 2025 – Si terrà lunedì 16 giugno, con inizio alle ore 10:00, presso la Borsa Merci di Arezzo, in Piazza Risorgimento 23, la Giornata dell’Economia organizzata dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Banca d'Italia, nel corso della quale saranno presentati i principali indicatori economici del territorio. La Giornata costituirà un’importante occasione di analisi e confronto sullo stato di salute dell’economia del territorio aretino attraverso i contributi di Massimo Guasconi, Presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena e Unioncamere Toscana, Lorella Rossini, Direttore Banca d'Italia - Filiale di Arezzo e Vito Barone, Direttore Banca d'Italia - Sede di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad Arezzo la Giornata dell'Economia 2025

In questa notizia si parla di: Arezzo Economia Giornata Camera

Ad Arezzo la Giornata dell'Economia 2025 - Arezzo, 6 giugno 2025 – Si terrà lunedì 16 giugno, con inizio alle ore 10:00, presso la Borsa Merci di Arezzo, in Piazza Risorgimento 23, la Giornata dell’Economia organizzata dalla Camera di ... Da lanazione.it

Giornata dell’Economia presentati i dati aretini - 26 giugno 2024 – Si è tenuta questa mattina alla Borsa merci di Arezzo la Giornata dell’Economia organizzata dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, nel corso della quale sono stati ... Come scrive lanazione.it

Incontro con Consulta orafa e Camera di Commercio di Arezzo - Ieri pomeriggio il Prefetto Clemente Di Nuzzo ha incontrato i rappresentanti della Consulta orafa e la Camera di Commercio di Arezzo per mettere in campo nuove ... Come scrive www3.saturnonotizie.it

Giornata dell'Economia, presentati i principali indicatori economici della provincia di Arezzo