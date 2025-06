Ad Altavilla Milicia apre il Festival del Mare e del Gusto | degustazione gratuita al tramonto e concerto jazz

Ad Altavilla Milicia prende il via la seconda edizione del Festival del Mare e del Gusto, un’occasione unica per immergersi nell’arte di vivere siciliana tra sapori autentici e melodie avvolgenti. Dal 6 giugno al 12 settembre 2025, ogni fine settimana lungo la splendida Costa d’Oro si svolgeranno degustazioni gratuite al tramonto e coinvolgenti concerti jazz, creando un’esperienza indimenticabile che celebra il mare, la cultura e la convivialità della Sicilia. Un appuntamento da non perdere per lasciarsi conquistare dalla magia dell’estate siciliana.

Sarà un'estate all'insegna dell'arte di vivere siciliana quella proposta dalla seconda edizione del Festival del Mare e del Gusto, in programma nei fine settimana dal 6 giugno al 12 settembre 2025 lungo la Costa d'Oro, in provincia di Palermo. Un itinerario esperienziale che unisce musica jazz.

