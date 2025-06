Ad aiutare il giovane Li Fong alle prese con l' elaborazione di un lutto e un torneo di karate a New York ci pensano due volti del passato | Jackie Chan e Ralph Macchio

Nel cuore pulsante di New York, un giovane si confronta con un grave lutto, mentre due icone del passato, Jackie Chan e Ralph Macchio, tornano a guidare la saga di Karate Kid. Dopo il successo di Cobra Kai, l’universo del karate si amplia con “Karate Kid: Legends”, un capitolo che promette emozioni intense e sorprese epiche, unendo passato e presente in un’epica avventura che lascerà il pubblico senza fiato. La storia sta per riprendere il suo cammino…

La saga di Karate Kid si espande con il nuovo capitolo Karate Kid: Legends. Dopo il successo della serie tv Cobra Kai (su Netflix), a cui hanno partecipato volti storici del franchise come Ralph Macchio e William Zabka, nei panni del cattivo Johnny Lawrence, la karatekidmania ha trovato nuova linfa. Anche al cinema. "Karate Kid: Legends", il trailer svela il ritorno epico di Ralph Macchio e Jackie Chan. Nel film si respira un po' dell'atmosfera dei vecchi tempi: si assaporano momenti nostalgici quando si cita il mitico maestro Miyagi (quello di «togli la cera metti la cera?) che aleggia nel corso del film. Ad aiutare il giovane Li Fong, alle prese con l'elaborazione di un lutto e un torneo di karate a New York, ci pensano due volti del passato: Jackie Chan e Ralph Macchio

