acquisire conoscenze e guardare il mondo con uno sguardo critico

Anche quest'anno Chimet rinnova con convinzione il proprio sostegno al Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, confermando un legame ormai storico con un'iniziativa che unisce informazione, formazione e cittadinanza attiva. A raccon tare le motivazioni dietro questa scelta è Luca Benvenuti, amministratore delegato dell'azienda aretina leader nel recupero e nell'affinazione dei metalli preziosi. "Educare le giovani generazioni a informarsi, ad approfondire i temi di attualità, ad acquisire nuove conoscenze e a guardare il mondo con uno sguardo critico: è questo il motore che ci spinge a essere partner di un progetto così significativo", spiega Benvenuti.

