Acquirenti geometri e intermediari Cresce il pressing per una legge

La crisi degli acquirenti di immobili in cantieri sequestrati sta suscitando un crescente pressing politico. Tra proteste, scioperi della fame e richieste di azioni concrete, il Comitato Famiglie sospese si fa portavoce di un disagio che rischia di trasformarsi in emergenza sociale. Con il terzo giorno di digiuno, queste famiglie chiedono risposte chiare e soluzioni rapide: è ora di passare dalle parole ai fatti per tutelare i diritti di chi ha investito il proprio futuro.

Il comitato Famiglie sospese, oggi al terzo giorno di sciopero della fame, va in pressing sulla politica locale e nazionale per "passare ad azioni concrete" e risolvere il problema di chi ha comprato casa in cantieri posti sotto sequestro, finiti al centro di inchieste della Procura su presunti abusi edilizi o bloccati dagli uffici comunali. Un impegno raccolto nel corso di un incontro interlocutorio con i capigruppo di maggioranza e opposizione, a margine del Consiglio comunale, e con altri rappresentanti delle forze politiche. "Ringraziamo i consiglieri per averci ascoltato e aver raccolto le nostre istanze – spiega Filippo Borsellino, portavoce del comitato – ma ora più che mai è necessario passare alle azioni concrete: la condizione irreale in cui ci troviamo dura ormai da 320 giorni, troppi se si considera che parliamo di un diritto fondamentale come la casa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Acquirenti, geometri e intermediari. Cresce il pressing per una legge

