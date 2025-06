Acquaroli | Artigianato settore chiave per le Marche

Celebrando tre decenni di passione e dedizione, l’Ente bilaterale artigianato Marche (Ebam) si distingue come pilastro dell’artigianato e delle attività produttive della regione. In un evento imperdibile a Pesaro, il presidente Acquaroli sottolinea come questa realtà rappresenti un settore chiave per le Marche, incarnando eccellenza e impegno. La storia di Ebam testimonia il valore di un settore che continua a plasmare il futuro della nostra regione, valorizzandone le radici e le potenzialità.

“Un evento importante che celebra un anniversario, 30 anni, di testimonianza e impegno intorno all’artigianato attorno all’artigianato e alla difesa delle attività produttive”. A dirlo a LaPresse, in occasione dell’evento per i 30 anni dell’Ente bilaterale artigianato Marche (Ebam) a palazzo Montani Antaldi a Pesaro, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “Così come alle eccellenze della nostra regione, che sono fondamentali per determinare un’occupazione ma anche per identificare sempre di più la nostra produttività. Così come la nostra capacità di internazionalizzazione intorno al grandissimo lavoro che fanno le nostre imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Acquaroli: “Artigianato settore chiave per le Marche”

In questa notizia si parla di: Artigianato Marche Acquaroli Settore

Acquaroli: "Artigianato settore chiave per le Marche" - A dirlo a LaPresse, in occasione dell’evento per i 30 anni dell’Ente bilaterale artigianato Marche (Ebam) a palazzo Montani Antaldi a Pesaro, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Scrive stream24.ilsole24ore.com

In video emozionale l'artigianato artistico marchigiano all'Expo - Un importante riscontro per l'artigianato artistico d'eccellenza delle Marche ad Expo 2025 Osaka. Il pubblico numeroso sta visitando il Padiglione Italia che dal primo al 7 giugno ospita la Settimana ... Come scrive msn.com

Artigianato, Acquaroli a Confartigianato Marche: “Il futuro delle imprese coincide con quello della Regione” - Il settore manifatturiero marchigiano è ... Con queste parole, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha aperto il suo intervento all’evento “Le Marche del Made in Italy ... Segnala msn.com

Strappata altra roccaforte alla sinistra! L’abbraccio di Giorgia Meloni con Governatore Acquaroli