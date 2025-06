Acqua il bene più prezioso | Serve responsabilità Le nuove generazioni sono molto attente

Acqua, il bene più prezioso, richiede responsabilità e attenzione, specialmente dalle nuove generazioni, sempre più consapevoli dell'importanza di preservarla. A Firenze, il progetto Cronisti in classe ha coinvolto gli studenti nelle tematiche di conservazione e uso corretto della risorsa. Ne parliamo con il direttore di AIT, Alessandro Mazzei, che ci invita a riflettere: dopo tanta pioggia quest’anno non dobbiamo abbassare la guardia, ma agire con impegno e sensibilità.

FIRENZE Riflettori su un tema importante e strategico come l'acqua, la sua conservazione e l'uso consapevole. Ait-Autorità Idrica Toscana è partner ormai da diversi anni di Cronisti in classe. Anni nel corso dei quali ha stimolato gli alunni-giornalisti ad approfondire le tematiche collegate alla conservazione e all'uso consapevole della risorsa-acqua. Ne parliamo con il dg di Ait, Alessandro Mazzei. Direttore, dopo tanta pioggia quest'anno non ci saranno problemi di siccità in Toscana. "Quest'anno la primavera è stata molto piovosa e sono stati riempiti tutti gli invasi (in particolare Bilancino e Montedoglio) e le principali falde acquifere da cui si approvvigionano gli acquedotti pubblici.

