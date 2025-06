Acqua Fusco Cia Campania | Bene la strategia Ue ma senza fondi non c’è resilienza

L'acqua, risorsa preziosa e sempre più fragile, è al centro dell’attenzione europea con una strategia ambiziosa: aumentare del 10% l’efficienza idrica entro il 2030. La Cia-Agricoltori Italiani accoglie con favore questa iniziativa, ma sottolinea un aspetto cruciale: senza fondi adeguati, anche le strategie più efficaci rischiano di rimanere lettera morta. È tempo che l’Europa faccia la sua parte concretamente, perché senza risorse, la resilienza non può diventare realtà.

Tempo di lettura: 2 minuti La Commissione europea ha presentato una strategia per rafforzare la resilienza idrica, con l’obiettivo di aumentare del 10% l’efficienza nell’uso dell’acqua entro il 2030. Una misura accolta con favore dalla Cia-Agricoltori Italiani, che da tempo chiedeva un cambio di passo sul tema. L’acqua entra così a pieno titolo tra le priorità dell’agenda politica europea. Attraverso le parole del commissario della Cia Campania, Carmine Fusco, l’organizzazione agricola lancia anche un monito: “ Il piano Ue resta incompleto. Manca una visione mirata per il settore agricolo, che si trova a fronteggiare il doppio compito di ridurre i consumi idrici e tutelare la qualità delle risorse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acqua, Fusco (Cia Campania): “Bene la strategia Ue ma senza fondi non c’è resilienza”

