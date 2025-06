Ackman chiede la pace Trump-Musk per Usa Elon ' non hai torto'

In un mondo sempre più polarizzato, le parole di Elon Musk e Bill Ackman aprono uno spiraglio di speranza per gli Stati Uniti. La richiesta di riconciliazione tra il famoso hedge fund manager e l'ex presidente Trump potrebbe segnare un passo importante verso la stabilità e l'unità nazionale. Musk, con il suo consueto pragmatismo, sembra condividere questa visione, dimostrando che talvolta, il dialogo è la strada migliore per il bene del paese.

Elon Musk lascia intendere che una riconciliazione con il presidente Donald Trump sarebbe nel migliore interesse per gli Usa in risposta ad un post su X del gestore di hedge fund Bill Ackman, noto donatore di Trump, che chiede ai due di "fare la pace per il bene del nostro grande Paese". "Non hai torto", gli risponde il patron di Tesla e Space X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ackman chiede la pace Trump-Musk per Usa. Elon, 'non hai torto'

