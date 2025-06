Acireale tre giornate di informazione per gli screening oncologici

Acireale si trasforma in un punto di riferimento per la salute: tre giornate dedicate all’informazione sugli screening oncologici, promuovendo la prevenzione come arma più potente contro il cancro. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza della diagnosi precoce e favorire un’adesione consapevole ai percorsi di cura. Un’occasione imperdibile per conoscere, prevenire e tutelare il benessere di tutti. Non mancate a questa importante iniziativa per un futuro più sano!

Promuovere la cultura della prevenzione oncologica e favorire un'adesione consapevole ai percorsi di diagnosi precoce: è l'obiettivo delle tre giornate informative organizzate dal Distretto Sanitario di Acireale, d'intesa con il comitato locale della Croce Rossa Italiana di Acireale e con il.

