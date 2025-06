Acireale la guardia costiera presenta in municipio l' ordinanza per la balneazione sicura

Acireale si prepara a vivere l’estate con maggiore sicurezza grazie alla recente ordinanza sulla balneazione sicura presentata questa mattina nel municipio. Il sindaco Roberto Barbagallo e l’assessore Valentina Pulvirenti hanno accolto il comandante Giuseppe Basile, che ha illustrato le misure volte a garantire un’estate all’insegna del divertimento responsabile e della tutela dei cittadini. Un passo importante per preservare il patrimonio marittimo e la tranquillità delle spiagge locali.

Questa mattina al Palazzo di Città di Acireale, il sindaco Roberto Barbagallo, l'assessore ai Porti e Beni demaniali Valentina Pulvirenti hanno accolto il comandante dell'Ufficio locale marittimo Guardia costiera di Acireale Giuseppe Basile che ha illustrato il contenuto dell'Ordinanza di.

In questa notizia si parla di: Acireale Guardia Costiera Ordinanza

