Acilia fuggono all’alt e si schiantano contro un’auto | tre arresti

Una rocambolesca fuga si è conclusa con un inseguimento mozzafiato nel I Municipio: tre giovani, tra i 21 e i 25 anni, residenti ad Aprilia, sono stati arrestati dopo aver tentato di sfuggire ai controlli, scappando a tutta velocità e schiantandosi contro un’auto. La loro fuga ha messo in allerta le forze dell’ordine, che hanno agito prontamente. Ecco cosa è successo...

X Municipio, 6 giugno 2025 – Sono finiti in manette 3 uomini, tra i 21 e i 25 anni, tutti residenti ad Aprilia, nati in Italia ma di famiglie di origine balcanica, arrestati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia perché gravemente indiziati del reato di resistenza a pubblico ufficiale, uno di loro anche della violazione dell’obbligo di dimora di soggiorno nel comune di Aprilia. In particolare i Carabinieri sono intervenuti, a seguito di segnalazione giunta al numero di emergenza 112, per un veicolo sospetto che ostruiva la chiusura di un cancello carraio condominiale in via di Macchia Saponara, zona Acilia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it