Accusata di aver abusato il figlio piccolo | È una ritorsione del mio ex

Un'ombra di sospetto e dolore avvolge questa delicata vicenda, con una donna accusata di aver abusato del proprio figlio e una possibile ritorsione dell'ex compagno. Mentre si attende con trepidazione l'esito della perizia psichiatrica, prevista per il 4 novembre, si fa strada il nodo della verità e della giustizia. In questo contesto, le parole del consulente della Corte d'Assise potrebbero svelare elementi cruciali per fare luce su questa complessa vicenda.

Il prossimo 4 novembre ci sarà l'esito della perizia psichiatrica a cui verrà sottoposta, a partire dal 26 giugno, la donna accusata dall'ex compagno di abusi sessuali sul figlioletto che, quando si sarebbero verificati i fatti, aveva soltanto 4 anni. Il consulente della Corte d'Assise, davanti.

