Accordo tra Regione e Auser per l’invecchiamento attivo degli anziani

Firenze, 6 giugno 2025 – Una nuova sinergia tra Regione Toscana e Auser si apre con l’obiettivo di promuovere un invecchiamento attivo e dignitoso degli anziani, valorizzandone il ruolo nella società. Con un investimento di 40 mila euro all’anno, questa collaborazione intensifica le iniziative ricreative e di prossimità, contrastando l’isolamento e rafforzando il tessuto sociale. Un passo importante verso un futuro in cui gli anziani sono protagonisti e partecipi della comunità.

Firenze, 6 giugno 2025 - Regione e Auser Toscana, associazione di volontariato e promozione sociale con 183 sedi e oltre 35 mila iscritti, sottoscrivono un accordo di collaborazione per fare rete e squadra e favorire l’invecchiamento attivo degli anziani valorizzandone anche il ruolo nella società. All’associazione andranno in tre anni 40 mila euro di risorse regionali. Serviranno a realizzare attività ricreative e di prossimità per contrastare solitudine e isolamento sociale, ma anche azioni di educazione sanitaria e alimentare, promuovere l’attività fisica adattata e prevenire dipendenze, inclusa la ludopatia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accordo tra Regione e Auser per l’invecchiamento attivo degli anziani

In questa notizia si parla di: Accordo Regione Auser Invecchiamento

Sicurezza sul lavoro, accordo tra Regione Lazio e sindacati - Il 15 maggio 2025, la Regione Lazio e i sindacati hanno firmato un importante Accordo quadro per la gestione delle risorse degli ammortizzatori sociali.

Accordo tra Regione e Auser per l’invecchiamento attivo degli anziani - Modalità e dettagli dell'intesa. Si tratta di una collaborazione per fare squadra. Un modo per valorizzare il ruolo dei nonni all’interno della società. In tre anni andranno all’associazione quarantam ... Da msn.com

Invecchiare in salute. Rinnovato l’accordo Regione Toscana, Auser, Anci e Federsanità - In base all'accordo, Auser si impegna ... progettuale "Verso un invecchiamento attivo" del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019, In base all'accordo, spiega la Regione in una nota, Auser ... Scrive quotidianosanita.it

Ceriale, nuova convenzione con Auser Savona per il sociale e l’invecchiamento attivo - L’assessore Barbara De Stefano, con delega all’Istruzione e al Sociale comunica che il Comune di Ceriale ha stipulato un accordo di convenzione con Auser Savona dal primo luglio 2025 e avrà una durata ... Si legge su msn.com

Accordo tra Regione e Auser per l’invecchiamento attivo degli anziani