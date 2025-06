Accoltella al collo un ragazzo 18enne si costituisce con l’arma | arrestato per tentato omicidio

Un giovane di 18 anni, protagonista di un grave episodio di violenza, si è costituito dopo aver ferito un coetaneo al collo con un coltello. La sua pronta resa ha portato all’arresto per tentato omicidio, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una vicenda tanto drammatica quanto sorprendente. Scopriamo insieme i dettagli di questa storia che scuote le coscienze e invita a riflettere sulla delicatezza dei rapporti giovanili. Continua a leggere.

Si è scagliato con un coltello contro un coetaneo e lo ha ferito al collo: arrestato per tentato omicidio un ragazzo di 18 anni che si è costituito consegnando l'arma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

