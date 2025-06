Accoglienza migranti Reggio Calabria ostaggio di un’emergenza che non esiste

che l’accoglienza non è solo un dovere, ma una testimonianza di umanità e solidarietà. La Calabria, con il suo spirito gentile e resiliente, continua ad essere un punto di speranza per chi attraversa mari tempestosi in cerca di un futuro migliore. È tempo di superare le polemiche e costruire insieme un modello di integrazione che valorizzi la ricchezza della diversità e rafforzi il nostro senso di comunità.

La Calabria è terra di approdo. Lo è da sempre. Crocevia di popoli, confine naturale con il Mediterraneo, punto di arrivo per chi cerca una via di fuga da guerre, fame, instabilità e crisi climatica. Anche oggi, oltre 170 persone sono sbarcate tra Reggio Calabria e Roccella Jonica, a ricordarci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Accoglienza migranti, Reggio Calabria ostaggio di un’emergenza che non esiste

